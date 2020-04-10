Открыта ранее неизвестная часть храма Рамзеса II в Абидосе

Новости науки:Фараону Рамзесу II поклонялись спустя тысячи лет после его смерти.

В Египте археологическая миссия Нью-Йоркского университета ISAW по главе с Самехом Искандером при проведении земляных работ в храме фараона Рамзеса II в Абидосе обнаружила в юго-западном углу здания тайники, полные артефактов и припасов.

Сообщение об открытии появилось на сайте Министерства по делам древностей Египта. Оно было совершено в храме, который был первым построен при фараоне Рамзесе II. Миссия обнаружила десять больших тайных кладовых.

Они были сложены из глиняного кирпича. Эти сооружения примыкали к стенам храма. Изначально у них были сводчатые кирпичные потолки. Эти кладовые использовались в качестве зернохранилищ. Кроме того, в них хранили различные ритуальные предметы и оборудование.

В нишах, вырезанных в стенах кладовых, были найдены двенадцать голов и кости жертвенных быков. Кроме того, под полом храмового дворца был обнаружен полный скелет быка, тщательно захороненный.

Также археологи нашли множество остатков продуктов питания, цветные таблички с надписью "трон Рамзеса II", небольшие медные строительные инструменты, глиняные сосуды, украшенные иероглифическими надписями, и овальные точильные камни.

Как сообщил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, все эти "сокровища", вероятно, были захоронены в 1279 году до нашей эры во время строительства храма.

По словам Самеха Искандера, таблички с упоминанием трона Рамзеса II подтверждают, что этот храм действительно был построен в период его правления, а не в период правления его отца. По этому поводу до сих пор нет единого мнения.

"Это открытие изменило внешний облик Абидоса и пролило значительный свет на наше понимание значения этого храма в XIII веке до нашей эры, - сказал Искандер. - То, что кости жертвенных быков были вложены в стены, говорит о том, что этот храм считался тогда священным местом".