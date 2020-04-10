Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина поможет ВОЗ в поиске лекарства от COVID-19
Украина поможет ВОЗ в поиске лекарства от COVID-19
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника

Открыта ранее неизвестная часть храма Рамзеса II в Абидосе

Открыта ранее неизвестная часть храма Рамзеса II в Абидосе
21:49 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Фараону Рамзесу II поклонялись спустя тысячи лет после его смерти.

В Египте археологическая миссия Нью-Йоркского университета ISAW по главе с Самехом Искандером при проведении земляных работ в храме фараона Рамзеса II в Абидосе обнаружила в юго-западном углу здания тайники, полные артефактов и припасов.

Сообщение об открытии появилось на сайте Министерства по делам древностей Египта. Оно было совершено в храме, который был первым построен при фараоне Рамзесе II. Миссия обнаружила десять больших тайных кладовых.

Они были сложены из глиняного кирпича. Эти сооружения примыкали к стенам храма. Изначально у них были сводчатые кирпичные потолки. Эти кладовые использовались в качестве зернохранилищ. Кроме того, в них хранили различные ритуальные предметы и оборудование.

В нишах, вырезанных в стенах кладовых, были найдены двенадцать голов и кости жертвенных быков. Кроме того, под полом храмового дворца был обнаружен полный скелет быка, тщательно захороненный.

В Мексике обнаружили древнюю столицу королевства майя (Фото)
В Мексике обнаружили древнюю столицу королевства майя (Фото)Читать полностью

Также археологи нашли множество остатков продуктов питания, цветные таблички с надписью "трон Рамзеса II", небольшие медные строительные инструменты, глиняные сосуды, украшенные иероглифическими надписями, и овальные точильные камни.

Как сообщил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, все эти "сокровища", вероятно, были захоронены в 1279 году до нашей эры во время строительства храма.

По словам Самеха Искандера, таблички с упоминанием трона Рамзеса II подтверждают, что этот храм действительно был построен в период его правления, а не в период правления его отца. По этому поводу до сих пор нет единого мнения.

Крайне редкий случай: найден древний петроглиф

"Это открытие изменило внешний облик Абидоса и пролило значительный свет на наше понимание значения этого храма в XIII веке до нашей эры, - сказал Искандер. - То, что кости жертвенных быков были вложены в стены, говорит о том, что этот храм считался тогда священным местом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Египет, Археология, Храм, Раскопки, Тайники, Рамзес II, Абидос, ISAW, Мустафа Вазири.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это недопустимо&quot;: Аваков заступился за Черновол
"Это недопустимо": Аваков заступился за Черновол
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь