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В Иране обнаружен доисторический петроглиф богомола

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В Иране обнаружен доисторический петроглиф богомола
19:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Это крайне редкий случай, когда в наскальной живописи изображается беспозвоночное животное.

Резьба на камне высотой примерно 14 см была впервые обнаружена на раскопках в центральной части Ирана между 2017 и 2018 годами, однако сначала археологи не смогли идентифицировать ее из-за необычной формы.

Шесть конечностей на рисунке указывают на то, что на нем изображено насекомое, в то время как большие глаза и хватательные верхние лапы с высокой вероятностью принадлежат богомолу, определили ученые.

Детальное исследование рисунка и сравнение изображения с каталогом местной фауны позволило ученым предположить, что изображенный на рисунке богомол принадлежит к виду Empusa.

Исследователи считают, что лапы в середине рисунка со странными кругами на концах не принадлежит богомолу, а похожи на Squatter Man — антропоморфную фигуру, которая изображается на петроглифах по всему миру.

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Пока археологи не могут точно сказать, сколько лет петроглифам — санкции против Ирана запрещают использование радиоактивных материалов, необходимых для радиоуглеродного датирования. Авторы исследования предполагают, что рисунки были сделаны примерно 40 тыс. лет назад.

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Археология, Наука, Рисунок, Богомол, Петроглиф.
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