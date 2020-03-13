В Мексике обнаружили древнюю столицу королевства майя (Фото)

Новости науки:Международная группа ученых обнаружила затерянную столицу древнего королевства майя на мексиканской ферме.

Исследователи предполагают, что на месте раскопок, названном Лаканджа Цельталь (Lacanja Tzeltal), находился крупный город, являющийся столицей королевства майя Сак Ци (Sak Tz'i'), расположенного на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики. Эта область была впервые заселена в 750 году до нашей эры, и люди жили здесь в течение тысячи лет.

Археологи нашли монументы, на одном из которых были нанесены тексты, описывающие ритуалы, сражения, мифический водный змей и танец бога дождя.

Также были обнаружены руины пирамид, королевский дворец и площадка для церемониальной игры в мяч.

Ученые продолжат составлять карту города, используя лидары - оптическую систему, которая использует явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах для сканирования объектов и создания трехмерной картины окружающего пространства.