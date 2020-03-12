Янтарь сохранил череп самого маленького динозавра (Фото)

Новости науки:Сохранившийся в янтаре полный череп насчитывает всего 7,1 миллиметра в длину и принадлежал, возможно, самому крошечному из известных видов динозавров.

Меловой период можно назвать пиком в долгой эпохе доминирования рептилий. В то время они достигали огромных размеров и царствовали даже в воздухе, где летали большие крылатые птеродактили. Тем удивительнее очередная находка, сделанная в образцах древнего янтаря, который обнаруживают сегодня в Мьянме, — крошечный, с колибри, летавший динозавр, уже похожий на птицу, но еще сохранивший миниатюрные зубы в клюве.

Цзинмай О’Коннор (Jingmai O’Connor) и его коллеги из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук датировали находку возрастом около 99 миллионов лет. С помощью синхротронной томографии образец был изучен в мельчайших деталях. Новый вид получил название Oculudentavis khaungraae, он описывается в статье, опубликованной в журнале Nature.

По оценкам ученых, полное тело животного весило около двух граммов — действительно, сравнимо с современными колибри. Но, в отличие от этих птиц, древние O. khaungraae сохраняли в клюве десятки мелких и острых зубов: авторы насчитали 29-30 штук.

Стоит сказать, что в ту эпоху птицы еще продолжали адаптироваться к полету и новому образу жизни и многие еще не утеряли зубов, хотя такое их количество ученым попадается впервые. Этот длинный ряд тянется от кончика сильно вытянутого клюва и уходит глубоко под его крупные глаза.

Поэтому динозавр и получил название Oculudentavis, сочетающее латинские слова "глаз" и "зубы". По-видимому, многочисленные зубы помогали миниатюрному динозавру охотиться на насекомых в густом и сумрачном лесу мезозойских голосеменных растений. На это указывают и его крупные глаза, разнесенные по сторонам головы.

Как и у прочих рептилий и птиц, их структуру поддерживает костная опора — склеротикальное кольцо, — однако у O. khaungraae эти структуры имеют необычную конусообразную форму. По словам ученых, единственный подобный пример дают некоторые современные ящерицы, ведущие дневной образ жизни. По-видимому, так жили и эти крошечные птицы.

Впрочем, находку нельзя однозначно отнести к полноценным птицам. Палеонтологи располагают O. khaungraae где-то поблизости от археоптериксов и джехолорнисов — сравнительно примитивных "переходных звеньев", еще не полностью адаптировавшихся к полету. По сравнению с ними O. khaungraae были такими же крошечными, как колибри в сравнении с индейкой. Авторы связывают это с проявлением островной карликовости — обычным уменьшением размеров у животных, которые живут в изоляции, в условиях относительной безопасности, но ограниченности ресурсов.