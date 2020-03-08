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Пещерный таракан: биологи показали насекомое времен динозавров (Фото)

Пещерный таракан: биологи показали насекомое времен динозавров (Фото)
12:35 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые сравнили окаменелость древнего таракана и его современного потомка.

Тараканы — одни из самых древних древних живых организмов планеты, первые намеки о появлении которых появились еще 300 миллионов лет назад. В те древние времена насекомые обитали в пещерах, постепенно адаптируясь к темной влажной среде подземного мира и наращивая силы для будущего завоевания планеты. Обнаруженная недавно пара 99-миллионолетних тараканов, ставших свидетелями динозавров, показывает то, как природа и эволюция делают свою работу даже несмотря на ледниковые периоды, массовые вымирания и падения на планету астероидов.

Зачем природе нужны тараканы?

В те суровые времена, когда по Земле ходил грозный Тиранозавр Рекс, тараканы сильно отличались от нынешних. Окаменевшая пара особей в одном из обнаруженных янтарей в Мьянме является древнейшим известным примером так называемых «трогломорфных» организмов — существ, которым в свое время удалось приспособиться к темной среде древних пещер. Хотя в настоящее время биологи имеют множество примеров тараканов и других пещерных насекомых с крыльями, бледными телами и длинными усами-антеннами, именно эти экземпляры, принадлежащие к двум различным родственным видам, являются самыми древними животными, которых нам удалось когда-либо обнаружить с подобными характеристиками, пишет портал livescience.com.

Описывая свою находку, исследователи ссылались на то, что оба таракана настолько хорошо сохранились благодаря янтарю — окаменевшей древней смоле, надежно законсервировавшей насекомых на миллионы лет. Известно, что янтарные окаменелости обычны для маленьких существ, которые живут рядом с деревьями, так как древняя смола, капая с корней деревьев в пещеры тараканов, затем затвердевала вокруг палеоантроподов, превращая их в практически вечное напоминание того, насколько древней является наша планета.

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До сих пор было известно, что история пещерных тараканов восходит к кайнозойской эре, которая началась около 65 миллионов лет назад. Как бы то ни было, у ученых имелись основания полагать, что одни из самых выносливых живых существ планеты могут быть гораздо старше, чем это считалось ранее. Основываясь на генетическом анализе обнаруженных в янтаре насекомых, ученые выяснили, что тараканы действительно являются ровесниками динозавров, за время своего долгого существования адаптировавшись к большинству неблагоприятных условий нашей планеты. Так, невероятная выносливость тараканов уже помогла им успешно пережить многие неприятности планетарного масштаба в виде экстремальных изменений климата, ледниковых периодов, засух, наводнений и других не самых желанных для жизни явлений.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день на Земле насчитывается более четырех тысяч различных видов тараканов, способных употреблять в пищу даже такие несъедобные вещи, как чернила, частицы отмершей кожи человека и животных, мыло или клей. Несмотря на весь отталкивающий вид этих насекомых, тараканы считаются существами-симбионтами человека, помогая ему бороться с другими насекомыми, а также оказывая ему огромную поддержку при удобрении почвы азотом, столь необходимого для роста растений. Иными словами, исчезновение тараканов нанесло бы огромный ущерб экосистеме планеты и самому человечеству.

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Исследования, Археология, Динозавры, Биология, Таракан.
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