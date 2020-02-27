"Камуфляж" от ультразвука: как бабочки обманывают летучих мышей

Новости науки:Бабочки научились скрываться от летучих мышей, используя "звуковой камуфляж".

Летучие мыши обычно охотятся в темноте, поэтому некоторые люди уверены, что они обладают ночным зрением. Однако, на самом деле, эти создания ищут жертв и нападают на них практически вслепую, полагаясь только на свой слух. Летучие мыши способны издавать звуки, волны от которых отражаются от окружающих объектов и улавливаются их ушами. Однако такой метод обнаружения жертв не всегда эффективен, потому что некоторые животные со временем научились скрываться от звуковых волн летучих мышей. Например, некоторые виды бабочек либо улавливают звуки и улетают с опасного места, либо не дают звуковым волнам отразиться от своего тела и становятся "невидимыми" для летучих мышей.

Об этом сообщили британские ученые в блоге Бристольского университета. В ходе научной работы профессор Томас Нил и его коллеги изучили строение тела бабочек вида Императорская павлиноглазка (Antherina suraka) и Каллозамия прометея (Callosamia promethea). Рассматривая их под микроскопом, ученые заметили, что их тела покрыты волосками, структура которых похожа на ту, что используется в технике для поглощения звуковых волн.

Изучив расположение волосков и щетинок, ученые предположили, что они способны поглощать испускаемые летучими мышами звуковые волны. Чтобы проверить свою теорию, исследователи провели лабораторный эксперимент, в котором насекомые подвергались воздействию звуковых волн. Как и ожидали ученые, звуковой камуфляж" поглощал до 85% звуковых волн, которые испускаются летучими мышами во время ночной охоты.

По словам Томаса Нила, это удивительно, что у насекомых есть покрытие, которое поглощает звуковые волны не хуже искусственных звукоизоляционных покрытий. У бабочек оно даже лучше, потому что намного тоньше и легче, но все равно поглощает много волн, обеспечивая насекомым большую безопасность. Возможно, у волосяного покрова бабочек есть и другие функции вроде обеспечения лучшего теплообмена, но чтобы выяснить это, ученым необходимо провести больше исследований.

По расчетам ученых, из-за "звукового камуфляжа", летучие мыши могут обнаружить бабочек только с очень близкого расстояния. Возможно, из-за этого они очень редко ловят бабочек, но голодать им точно не приходится. Ведь в мире существует огромное множество других насекомых, у которых нет подобной защиты. К тому же, некоторые летучие мыши предпочитают питаться цветочными нектарами, а крупные виды вовсе могут ловить лягушек и рыб. В Южной Америке существуют летучие мыши, питающиеся кровью, но их насчитывается только три вида.

Возможно, благодаря новому открытию, ученые смогут усовершенствовать существующие звукоизоляционные материалы, сделав их более тонкими и легкими. Также у ученых есть возможность улучшить материалы, которые используются для обшивки военных самолетов, которые могут становиться невидимыми для вражеских радаров.