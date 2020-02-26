Не нуждается в кислороде: биологи обнаружили уникальное животное

Новости науки:Ученые из Тель-Авивского университета нашли животное, которому не нужен кислород для жизни.

У паразита, похожего на медузу, нет митохондриального генома — это первый известный многоклеточный организм, который устроен таким образом.

Исследователи хотели дополнительно изучить паразита под названием H. salminicola. Они уже знали, что он не вреден для других организмов и может в течение всей жизни существовать внутри своих хозяев. Эти крошечные организмы не умирают в условиях кислородного голодания.

Для этого они использовали глубокое секвенирование и флуоресцентную микроскопию. Так ученые смогли отследить, что в ходе эволюции H. salminicola потерял свой митохондриальный геном. После этого он утратил способность к аэробному дыханию.

Как и у некоторых других одноклеточных организмов, у H. salminicola развились митохондриальные органеллы, но они отличаются. Например, у них есть складки на внутренней мембране, которые трудно обнаружить. При этом неизвестно, как выживает паразит, исследователи предполагают, что он получает аденозинтрифосфат от своего хозяина.

Исследователи предполагают, что H. salminicola пошел по пути обратной эволюции. Раньше этот паразит, скорее всего, был больше похож на медуз, но постепенно терял признаки развитого многоклеточного существа.

"Они потеряли свои ткани, нервные клетки, мышцы, — отметили ученые из Тель-Авивского университета. — Теперь мы обнаружили, что они также потеряли способность дышать". Эта деградация сделала организм только сильнее — они имеют одни из самых маленьких геномов в животном мире, что делает их почти неузявимыми и очень эффективными.