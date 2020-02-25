Во Флориде обнаружили радужную змею

Новости науки:С момента предыдущего обнаружения радужных рептилий на территории Флориды прошло 50 лет.

Крупная змея радужного окраса была замечена в лесу штата Флорида, США.

Туристка Трейси Каутен заметила и сфотографировала яркую рептилию длиной 1,2 м во время пешего похода по территории национального лесного заповедника Окала в 75 км к северу от Орландо.

Эксперты рассказали, что радужные змеи не ядовиты и совершенно безопасны для людей.

Сотрудники Музея естественной истории США подтвердили информацию о том, что радужная змея была впервые замечена на территории заповедника с 1969 года.

Специалисты Исследовательского института рыбы и дикой природы сообщают, что редкие радужные змеи очень любят влажность, обитают возле водоемов и проводят большую часть жизни среди густой растительности. Этот вид змей почти не изучен, так как встречается достаточно редко.

Биологи предполагают, что змея попала в лес случайно после недавнего изменения уровня воды в водохранилище Родман. Средняя длина взрослой радужной змеи составляет около 1 м в длину, а самая большая найденная змея этого вида достигала размера 1,7 м.