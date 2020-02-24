Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу

Новости науки:Киты — и усатые, и зубатые — способны совершать исключительно дальние миграции.

Многие киты постоянно мигрируют из холодных вод в теплые, преодолевая за год десятки тысяч километров, — и ученые считают, что это помогает им поддерживать здоровье кожи.

Некоторые из них преодолевают за год почти 20 тысяч километров, переплывая из тропических морей в полярные и обратно. Все это требует немалых усилий и часто сопряжено с большими опасностями, хотя до сих пор зоологи в точности не знали, для чего киты идут на такие жертвы.

Предполагается, что они "нагуливают жир" в богатых водах Арктики и Антарктики, но вынуждены уплывать в более теплые моря для родов и выхаживания молодняка. Однако новая работа, проведенная учеными во главе с Робертом Питманом (Robert Pitman) из Университета штата Орегон, позволила выдвинуть новую версию об истинных причинах китовых миграций. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Marine Mammal Science.

Авторы в течение восьми лет следили за летними перемещениями более чем 60 китов четырех разных видов. С помощью GPS-маячков ученые показали, что некоторые из них проплывают почти 10 тысяч километров за 42 дня, путешествуя в высоких широтах Южного полушария. При этом новорожденных животных среди них биологи обнаружили именно в водах Антарктики, а не в более теплых областях Атлантики, куда они переплывали. Поэтому исследователи предложили новую гипотезу.

Дело в том, что киты нуждаются в постоянном отшелушивании и обновлении кожи — по словам Роберта Питмана, порой их можно подолгу отслеживать по следу отброшенной старой кожи. Однако в холодной воде этот процесс останавливается: специалистам известно, что кожа китов при этом начинает обрастать слоем диатомовых водорослей, который может стать настоящим рассадником паразитов и потенциально вредоносных бактерий.

Несколько лет назад было предположено, что этот процесс стал побочным эффектом мер по сохранению тепла в холодной воде. Сосуды, подходящие к поверхности кожи кита, сужаются, чтобы кровь не слишком охлаждалась. Замедление кровоснабжения кожи замедляет и ее обновление, оставляя планктону достаточно времени для обрастания. Роберт Питман и его коллеги считают, что мигрируют киты, по-видимому, именно за этим. В теплых водах их метаболизм усиливается, а старая кожа сменяется новой и здоровой.