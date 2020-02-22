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В положении или нет: создан лучший тест на беременность для китов

В положении или нет: создан лучший тест на беременность для китов
19:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Новый метод позволит с высокой точностью установить наличие или отсутствие беременности у млекопитающих и понять, как развивается популяция.

Делать тесты на беременность у китов очень сложно. Нельзя просто попросить дикое океаническое животное размером со школьный автобус пописать на маленькую палочку.

В течение десятилетий ученые пытались определить беременность у самок этих млекопитающих только с помощью непосредственного наблюдения, а в последние годы начали использовать технику анализа гормонов в жире, образцы которого берутся с помощью дротика. Однако оба этих способа не позволяют точно определить беременность у китов.

Новый метод, предложенный исследователями из NIST, предполагает использование масс-спектрометра для измерения 11 стероидных гормонов в образцах китового жира — тогда как ранее исследователи отслеживали только один гормон под названием прогестерон.

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Методика идентифицирует гормоны на основе молекулярного размера и массы, а не прикрепления их к антителу (как в текущем методе), обеспечивая более высокую точность исследования.

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Ученые, Наука, Кит, Млекопитающее, Тест на беременность.
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