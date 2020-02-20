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Четверг, 20.02.2020
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Помог телевизор: просмотр видео помог птицам выбрать свежую еду

Помог телевизор: просмотр видео помог птицам выбрать свежую еду
21:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Видео о том, как едят другие птицы, помогло синицам отказаться от неприятной на вкус и потенциально токсичной пищи.

В исследовании принимали участие синие синицы (Cyanistes caeruleus) и большие синицы (Parus major). Представители обоих видов вместе добывают пищу и имеют сходную диеты. Ученым уже известно, что большие синицы перенимать пищевые привычки у других особей внутри популяции — то есть учиться не есть то, что не понравилось их собратьям.

В новой работе ученые задались целью выяснить, способны ли синие и большие синицы учиться выбирать еду на примере других особей с учетом того, что они являются представителями разных видов.

Продемонстрировав птицам видео, на которой представители того же самого или другого вида отказываются употреблять в пищу те или иные продукты, ученые пришли к выводу, что синие синицы могут снизить вероятность неудачного опыта и потенциального отравления, наблюдая за большими синицами.

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"Мы выяснили, что синие синицы и большие синицы могут быстро и безопасно узнать, какую добычу лучше всего есть, наблюдая друг за другом. Это может сократить время и энергию, которые они используют для выбора пищи, а также поможет им избежать употребления токсичной пищи" - Лииса Хямяляйнен, ведущий автор исследования.

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Исследование, Ученые, Птицы, Наука, Синие синицы.
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