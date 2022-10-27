NASA показало уникальное фото с Марса: ученые хотели увидеть это место более 10 лет

Камера марсохода Curiosity запечатлела место на Марсе, где раньше могла быть вода

Марсоход обнаружил на Красной планете уникальное место. Предположительно, миллиарды лет назад там были ручьи и водоемы, а после их высыхания остались минералы.

На официальной странице NASA в Instagram сообщается, что после летнего путешествия через песчаный перевал Paraitepuy марсоходу Curiosity удалось прибыть в район горы Шарп, который обогащен солеными минералами. Важно отметить, что ученые хотели увидеть этот район более десяти лет, прежде чем Curiosity туда прибыл.

Фото: NASA. Вид марсохода на перевал Paraitepuy

Марсоход смог обнаружить множество разнообразных типов горных пород и признаков того, что на этом месте ранее была вода. Также им были взяты образцы грунта со скалы "Канайма". Теперь ученые ждут возможности, чтобы приступить к их изучению.

Если гипотеза о том, что в этом месте на Марсе ранее была вода, верна, то обнаруженные минералы могут послужить подсказкой к тому, как и почему климат планеты изменился до замерзшей пустыни.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что космический зонд NASA запечатлел Луну и Землю на одном снимке.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что астрономы обнаружили необычную гигантскую планету и прозвали её "зефиром" из-за их схожей плотности.