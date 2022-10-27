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NASA показало уникальное фото с Марса: ученые хотели увидеть это место более 10 лет

Автор
Анастасия Мокрик
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Curiosity достиг соленого региона на Марсе Новость обновлена 27 октября 2022, 18:00
Curiosity достиг соленого региона на Марсе. Фото Фото: pixabay

Камера марсохода Curiosity запечатлела место на Марсе, где раньше могла быть вода

Марсоход обнаружил на Красной планете уникальное место. Предположительно, миллиарды лет назад там были ручьи и водоемы, а после их высыхания остались минералы.

На официальной странице NASA в Instagram сообщается, что после летнего путешествия через песчаный перевал Paraitepuy марсоходу Curiosity удалось прибыть в район горы Шарп, который обогащен солеными минералами. Важно отметить, что ученые хотели увидеть этот район более десяти лет, прежде чем Curiosity туда прибыл.

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Фото: NASA. Вид марсохода на перевал Paraitepuy

Марсоход смог обнаружить множество разнообразных типов горных пород и признаков того, что на этом месте ранее была вода. Также им были взяты образцы грунта со скалы "Канайма". Теперь ученые ждут возможности, чтобы приступить к их изучению.

Если гипотеза о том, что в этом месте на Марсе ранее была вода, верна, то обнаруженные минералы могут послужить подсказкой к тому, как и почему климат планеты изменился до замерзшей пустыни.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что космический зонд NASA запечатлел Луну и Землю на одном снимке.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что астрономы обнаружили необычную гигантскую планету и прозвали её "зефиром" из-за их схожей плотности.

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#Космос #Марс #Марсоход Curiosity #NASA