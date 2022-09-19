Ровер Perseverance сделал "потрясающие" открытия на Марсе (видео)

Робот снял невероятное высококачественное панорамное видео Марса и собрал новые многообещающие образцы

Марсоход Perseverance, который уже около полутора года исследует поверхность Марса, обнаружил на красной планете следы органики и собрал "потрясающие" образцы горных пород.

В дальнейшем их будет передано на Землю для дальнейших исследований, сообщает BBC.

Суровые условия на Марсе делают крайне маловероятной возможность существования жизни на красной планете, однако когда-то она там могла быть, — и именно нахождение ее следов и является целью марсохода.

Ученые считают, что если бы на Марсе была жизнь, то биологические образцы остались бы в камне. В их поисках Perseverance высверливает породы в дельте кратера Джезеро, который когда-то был озером, — они расскажут, что там было еще до наполнения водой, и образцы можно будет датировать.

Один из образцов назвали "Хребет Уайлдкэт", он образовался, когда илы оседали в озере по мере его испарения. Хотя в нем много солей, однако также там нашли большое количество органических или богатых углеродом соединений.

Это может говорить о существовании когда-то жизни на Марсе, но есть одно "но".

"Все живое, которое мы знаем, состоит из органических веществ. Но органическое вещество также может быть создано химическими процессами, не связанными с жизнью, например, в результате взаимодействия воды с породами. Также органика есть в межзвездной пыли", — говорит специалист по приборам миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА Сунанда Шарма.

Возвращение пробирок с породами тоже задачка со звездочкой, — для этого нужна еще одна посадочная система, несколько вертолетов, марсианская ракета и междупланетный грузовой корабль. И проделать это все рассчитывают только к 2033 году.

Пока же марсоход Perseverance снял потрясающую панораму Марса:

Как ранее сообщал "Телеграф", ранее провели конкурс на лучшее астрономическое фото 2022 года, — снимки-финалисты впечатляют.