Укр

Ровер Perseverance сделал "потрясающие" открытия на Марсе (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Марсоход Perseverance уже 17 месяцев работает на красной планете
Марсоход Perseverance уже 17 месяцев работает на красной планете

Робот снял невероятное высококачественное панорамное видео Марса и собрал новые многообещающие образцы

Марсоход Perseverance, который уже около полутора года исследует поверхность Марса, обнаружил на красной планете следы органики и собрал "потрясающие" образцы горных пород.

В дальнейшем их будет передано на Землю для дальнейших исследований, сообщает BBC.

Суровые условия на Марсе делают крайне маловероятной возможность существования жизни на красной планете, однако когда-то она там могла быть, — и именно нахождение ее следов и является целью марсохода.

Ученые считают, что если бы на Марсе была жизнь, то биологические образцы остались бы в камне. В их поисках Perseverance высверливает породы в дельте кратера Джезеро, который когда-то был озером, — они расскажут, что там было еще до наполнения водой, и образцы можно будет датировать.

Один из образцов назвали "Хребет Уайлдкэт", он образовался, когда илы оседали в озере по мере его испарения. Хотя в нем много солей, однако также там нашли большое количество органических или богатых углеродом соединений.

Это может говорить о существовании когда-то жизни на Марсе, но есть одно "но".

"Все живое, которое мы знаем, состоит из органических веществ. Но органическое вещество также может быть создано химическими процессами, не связанными с жизнью, например, в результате взаимодействия воды с породами. Также органика есть в межзвездной пыли", — говорит специалист по приборам миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА Сунанда Шарма.

Возвращение пробирок с породами тоже задачка со звездочкой, — для этого нужна еще одна посадочная система, несколько вертолетов, марсианская ракета и междупланетный грузовой корабль. И проделать это все рассчитывают только к 2033 году.

Пока же марсоход Perseverance снял потрясающую панораму Марса:

Как ранее сообщал "Телеграф", ранее провели конкурс на лучшее астрономическое фото 2022 года, — снимки-финалисты впечатляют.

Теги:
#Космос #Марс #Perseverance