Укр

Марсианский вертолет пролетел почти пол километра, чтобы осмотреть местность для марсохода

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Марсианский вертолет пролетел почти пол километра, чтобы осмотреть местность для марсохода Новость обновлена 18 августа 2021, 15:29
Беспилотный вертолет Ingenuity

Вертолет Ingenuity совершил уже 12-й успешный автономный полет на Красной планете.

Беспилотный вертолет Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил 12-й успешный полет.

Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory или JPL).

"Марсианский вертолет в ходе последнего полета побывал в интересном с геологической точки зрения районе South Séítah (Южная Сейта). Он поднялся на высоту 10 метров и пролетел в течение 169 секунд приблизительно 450 метров, чтобы осмотреть местность для (марсохода) Perseverance", — говорится в информации.

Маршрут полета Ingenuity и передвижения Perseverance на 16.08.21
Маршрут полета Ingenuity и передвижения Perseverance на 16.08.21

Этот район содержит ряд осадочных отложений, сформировавшихся в эпоху, когда кратер Езеро был заполнен водой, что делает его весьма привлекательной целью для марсохода.

Ingenuity совершил свой 12-й полет в понедельник, 16 августа. Задачами вертолета на этот раз былофотографирование местности с тем, чтобы определить, представляет ли она интерес для исследования марсоходом.

По итогам полета Ingenuity сделал 10 цветных снимков и передал их марсоходу для ретрансляции на Землю команде NASA.

На основе этих снимков будут созданы стереоизображения местности, что даст возможность изучить расположение камней, обнажений скальных пород и других интересующих специалистов геологических формаций, что в будущем поможет спланировать маршрут движения Perseverance.

Как сообщалось, в конце июля 2021 года ученые установили точные сейсмические данные Марса, которые оказались весьма неожиданными.

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