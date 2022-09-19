Ровер Perseverance зробив "приголомшливі" відкриття на Марсі (відео)

Робот зняв неймовірне високоякісне панорамне відео Марса та зібрав нові багатообіцяючі зразки

Марсохід Perseverance, який вже близько півтора року досліджує поверхню Марса, виявив на червоній планеті сліди органіки і зібрав "приголомшливі" зразки гірських порід.

Надалі їх буде передано на Землю для подальших досліджень, повідомляє ВВС.

Суворі умови на Марсі роблять вкрай малоймовірною можливість існування життя на червоній планеті, проте колись воно там могло бути, і саме знаходження його слідів і є метою марсоходу.

Вчені вважають, що якби на Марсі було життя, то біологічні зразки залишилися б у камені. У їхніх пошуках Perseverance висвердлює породи в дельті кратера Джезеро, який колись був озером, вони розкажуть, що там було ще до наповнення водою, і зразки можна буде датувати.

Один із зразків назвали "Хребет Уайлдкет", він утворився, коли іли осідали в озері в міру його випаровування. Хоча в ньому багато солей, проте також там знайшли велику кількість органічних або багатих вуглецем сполук.

Це може говорити про існування колись життя на Марсі, але є одне "але".

"Все живе, яке ми знаємо, складається з органічних речовин. Але органічна речовина також може бути створена хімічними процесами, не пов’язаними з життям, наприклад, у результаті взаємодії води з породами. Також органіка є у міжзоряному пилу", — каже фахівець із приладів у Лабораторії реактивного руху НАСА Сунанда Шарма.

Повернення пробірок з породами теж завдання із зірочкою, — для цього потрібна ще одна посадкова система, кілька вертольотів, марсіанська ракета та міжпланетний вантажний корабель. І зробити це все розраховують лише до 2033 року.

Поки ж марсохід Perseverance зняв приголомшливу панораму Марса:

Як раніше повідомляв "Телеграф", раніше провели конкурс на найкраще астрономічне фото 2022 року, — знімки-фіналісти вражають.