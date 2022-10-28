На Сонці помічена зловісна посмішка: як вона виглядає і чому це тривожний знак для Землі (фото)

На Землі очікується геомагнітна буря наприкінці жовтня

До майбутнього Хелловіну, який відзначатиметься 31 жовтня, "підготувалося" і Сонце. На світилі нашої планети було помічено зловісна посмішка. З одного боку, це дивовижне видовище, але, з іншого, — дуже тривожний знак для Землі.

Справа в тому, що в результаті спалахів на Сонці до нашої планети летять відразу три потоки плазми. Це, своєю чергою, призведе до геомагнітної бурі на Землі, повідомляє Space.

Фотографію "Сонця, що посміхається", зробив космічний апарат SDO, який вже більш як десять років веде спостереження за світилом. Так співпало, що зловісне "обличчя" зірки з’явилося напередодні страшного свята Хелловін. Посмішка сформувалася із трьох величезних сонячних плям, які спрямовані у бік Землі.

Зломовна посмішка на Сонці

Зазначається, що саме у цих темних ділянках сталися спалахи. Сонячні плями виглядають темнішими, ніж решта поверхні цієї зірки, оскільки тут температура і щільність плазми значно нижчі. Вчені повідомляють, що це були спалахи класу С та М, які вважаються досить сильними, але не є катастрофічними.

Особливих пошкоджень на Землі ці сонячні виверження принести не зможуть. Проте планету накриє геомагнітна буря. За прогнозами вчених, вона може тривати кілька днів, починаючи з 29 жовтня.

Геомагнітні бурі спричинять появу дуже яскравих полярних сяйв. Зазначається, що іноді їх можна буде спостерігати не лише у полярних регіонах. Однак є й поганий бік — через геомагнітні бурі можуть відбутися незначні коливання в енергосистемах. Це, своєю чергою, призведе до збою в роботі радіозв’язку та навігаційних систем.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що NASA показало унікальне фото з Марса — виявлено місце, де мільярди років тому могли бути струмки та водойми.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що космічний зонд NASA зобразив Місяць і Землю на одному знімку.