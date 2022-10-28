На Солнце замечена зловещая улыбка: как она выглядит и почему это тревожный знак для Земли (фото)

На Земле ожидается геомагнитная буря в конце октября

К грядущему Хэллоуину, который будет отмечаться 31 октября, "подготовилось" и Солнце. На светиле нашей планеты была замечена зловещая улыбка. С одной стороны, это удивительное зрелище, но с другой — очень тревожный знак для Земли.

Дело в том, что в результате вспышек на Солнце, к нашей планете летят сразу три потока плазмы. Это в свою очередь приведет к геомагнитной буре на Земле, сообщает Space.

Фотографию "улыбающегося" Солнца сделал космический аппарат SDO, который уже на протяжении более десяти лет ведет наблюдение за светилом. Так совпало, что зловещее "лицо" звезды появилось в преддверии страшного праздника Хэллоуин. Улыбка сформировалась из трех огромных солнечных пятна, которые направлены в сторону Земли.

Зловещая улыбка на Солнце

Отмечается, что именно в этих темных участках случились вспышки. Солнечные пятна выглядят темнее, чем остальная поверхность этой звезды, так как здесь температура и плотность плазмы значительно ниже. Ученые сообщают, что это были вспышки класса С и М, которые считаются достаточно сильными, но не являются катастрофическими.

Особых повреждений Земле эти солнечные извержения принести не смогут. Однако планету накроет геомагнитная буря. По прогнозам ученых, она может продолжаться несколько дней начиная с 29 октября.

Геомагнитные бури вызовут появление очень ярких полярных сияний. Отмечается, что иногда их можно будет наблюдать не только в полярных регионах. Однако есть и плохая сторона — из-за геомагнитных бурь могут произойти незначительные колебания в энергосистемах. Это в свою очередь приведет к сбою в работе радиосвязи и навигационных систем.

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