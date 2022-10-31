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NASA обнаружило гигантскую "руку" в космосе: как она выглядит (фото)

Автор
Денис Подставной
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NASA показало фото Столпов Творения
NASA показало фото Столпов Творения

Телескоп NASA James Webb продолжает помогать ученым изучать космос

В очередной раз NASA порадовало любителей науки захватывающим космическим фото. На сей раз ученые ведомства сделали пугающий снимок специально к Хэллоуину.

На обнародованном фото можно увидеть скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орёл, которые называются Столпы Творения. Данное небесное тело находится в семи тысячах световых лет от Земли. Изображение было опубликовано на официальной странице NASA в социальной сети Instagram.

Столпы Творения были запечатлены новым телескопом NASA James Webb. Как отметили ученые, с данной перспективы это облако газа и пыли напоминает призрачную руку из которой невозможно вырваться.

космос, Столпы Творения, NASA
Столпы Творения

"Три заметных столба полупрозрачного газа и пыли, каждый из которых имеет спектральные оттенки серо-голубого, начинаются слева внизу и достигают правого верхнего угла. Слева направо каждый столб последовательно уменьшается. Вместе они выглядят как призрачная рука", — NASA.

Сообщается, что длина "пальцев" этого объекта составляет около пяти световых лет.

Для справки: 1 световой год равен 9460730472580.8 км.

На опубликованном изображении также можно увидеть молодые звезды на краях столбов и рассеянные, стареющие голубые звезды.

Ранее "Телеграф" писал о том, что к Хэллоуину подготовилась и наша звезда — Солнце. На небесном теле ученые зафиксировали объект, который напоминает своим видом "зловещую улыбку".

Также "Телеграф" писал о том, что NASA обнаружило на Марсе место, где ранее могла быть вода. Уникальное место на Красной планете исследовал космический аппарат Curiosity.

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#Космос #Наука #Джеймс Уэбб #NASA