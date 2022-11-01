"Убийца планет": ученые обнаружили гигантский астероид, который однажды может столкнуться с Землей

Потенциально опасный астероид долгое время скрывался в лучах Солнца

Астрономы обнаружили в космосе новое небесное тело. Им является астероид, который однажды может направиться в сторону Земли. Сообщается, что долгое время этот космический камень мог скрываться от пристального взора исследователей в солнечном свете.

По словам ученых, данное небесное тело имеет ширину около полутора километра и является крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным за последние восемь лет. Астрономы окрестили его "убийцей планет", поскольку в случае его столкновения с нашей планетой последствия были бы ощутимы на нескольких континентах. Об этом пишет издание Space.com.

Астероид получил имя 2022 AP7 и в настоящее время он находится между Венерой и Землей. Проблема в его обнаружении состояла в том, что чтобы найти космические камни в этой области, астрономы должны смотреть в направлении Солнца, яркость которого добавляет сложности в процесс.

Отмечается, что телескопы, такие как Джеймс Уэбб и Хаббл, никогда не смотрят на Солнце, поскольку яркость звезды может поджарить их чувствительную оптику. Из-за этого астрономы имеют лишь ограниченное представление о природе астероидов, скрывающихся в этом регионе.

Так, например, в 2013 году астероид гораздо меньшего размера, шириной 20 метров, внезапно прибыл со стороны Солнца и взорвался над российским Челябинском, выбив окна тысяч зданий. Открытие 2022 AP7, который был бы гораздо более разрушительным, если бы столкнулся с Землей, стало возможным только благодаря сверхчувствительной камере Dark Energy Camera в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, которая сканирует небо во время сумеречных часов.

В материале отмечается, что к счастью, астрономы могут рассчитать траектории астероидов на века вперед, и на данный момент нет известных космических камней, которые должны нас беспокоить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые NASA, благодаря своему мощному телескопу сделали удивительное фото космического объекта, который своим видом напоминает руку человека.

Читайте также на сайте "Телеграф" о том, что астрономы запечатлели на Солнце "улыбку", которая является тревожным знаком для Земли, так как она предвещает геомагнитную бурю.