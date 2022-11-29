Китай активно придушує протести. Що відбувається у країні зараз (фото, відео)

У понеділок на основних маршрутах демонстрацій скупчилася поліція, будь-які спроби протестів зупиняють моментально

Стратегія Китаю щодо контролю над коронавірусом за допомогою дуже жорсткого карантину спровокувала найбільший за десятиліття протест населення. Однак у вівторок протести призупинилися, а вулиці міст заповнила поліція.

Спроба контролю. Що відбувається зараз

У вівторок вранці у Пекіні не було жодної інформації про додаткові протести, оскільки на вулицях дуже багато поліції, а температура впала нижче нуля, передає AP. У Шанхаї, Нанкіні та інших містах також панувала тиша.

У неділю поліцейські перекрили вулицю в Шанхаї, щоб зупинити протести

У Шанхаї зараз перехрестя вздовж головного маршруту протесту заблоковані барикадами, бар'єри вчора ввечері звели поліцейські, щоб арештовувати людей, передає Sky news. Бізнеси та магазини зараз відчинені, на вулицях багато правоохоронців. Сьогодні знімальну групу переслідували декілька правоохоронців, спостерігаючи за ними, але вони не втручалися у зйомку, що було би неможливим за умов протестів декілька днів тому (тоді їм знімати не дозволяли). Тому кореспондентка зробила висновок, що сьогодні влада почувається спокійніше.

До слова, раніше BBC поскаржилася, що при спробі висвітлювати протести, їхнього репортера побили і арештували. Швейцарська телекомпанія RTS повідомила, що її кореспондента та оператора затримали під час прямої трансляції, але через кілька хвилин відпустили. Те ж саме сталося з журналістами AP і Reuters.

При найменшому намаганні почати протест, людей моментально арештовують — це те, що журналісти бачили вчора. Багато людей розуміють, наскільки небезпечно протестувати у цій країні.

BBC також повідомляє, що протести, схоже, затихли, оскільки влада починає їх придушувати. Невелику акцію протесту в Ханчжоу в понеділок увечері також було швидко зупинено, людей швидко заарештовано. Але в Гонконзі десятки протестувальників зібралися в центрі міста та в кампусі університету на знак солідарності з демонстрантами в материковому Китаї.

Експерт, якого цитує BBC, припустив, що протести навряд чи вщухнуть. Вони, ймовірно, будуть "припливами та відпливами", оскільки людей "не викликають на вулиці контрольованим способом… вони переміщуються між соціальними мережами та вулицями".

Безглузді обмеження

Протести почалися після трагедії в Урумчі, де 10 людей загинули під час пожежі в багатоповерхівці. Вони не змогли залишити будівлю, оскільки через ковідні обмеження будинок було заблоковано ззовні. Карантинні заходи затримали пожежників, щоб дістатися до постраждалих.

Тисячі людей обурюються політикою Китаю щодо нульової толерантності до коронавірусу, що включає масове тестування, блокування, примусовий карантин та трекінг людей. У результаті натовпи виходили на вулиці протягом кількох днів, вимагаючи припинити карантини. Деякі навіть закликали президента Сі Цзіньпіна піти у відставку, люди почали висловлювалися проти цензури та обмеження свобод.

У суботу в Шанхаї сотні людей зібралися зі свічками, багато хто тримав чисті аркуші – символічний протест проти цензури – і скандував: "Потрібні права людини, потрібна свобода". До вечора неділі демонстрації поширилися на Пекін, Ченду, Гуанчжоу та Ухань, де тисячі жителів вимагали не лише припинення обмежень Covid, але й політичних свобод. Мешканці закритих районів знесли огорожі та вийшли на вулиці.

Протести також відбулися в університетських містечках, зокрема в престижних навчальних закладах Пекіну та Нанкіну. У Гонконзі десятки людей зібралися в понеділок увечері в центральному районі міста на віче. Деякі тримали чисті аркуші паперу, а інші залишали квіти та тримали плакати на згадку про загиблих під час пожежі в Урумчі.

Публічні протести є надзвичайно рідкісним явищем у Китаї, де Комуністична партія посилила контроль над усіма аспектами життя та побудувала високотехнологічну державу спостереження. Щоб спробувати вгамувати громадський гнів влада пом’якшила деякі правила, але уряд не показав жодних ознак відступу від своєї ширшої стратегії проти коронавірусу.

Як повідомляв "Телеграф", російські вантажні літаки активно здійснюють рейси до Китаю, а повертаються з відключеними транспондерами. У ЗМІ вже запідозрили, що таким чином здійснюються постачання військової допомоги.