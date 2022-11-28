В Винницкой области целый город остался без тепла: объявлена чрезвычайная ситуация

В городе разворачивают дополнительные пункты обогрева

В Ладыжине, что в Винницкой области, объявлена чрезвычайная ситуация из-за того, что из-за недавнего ракетного удара россиян там была повреждена тепловая сеть, в результате чего город остался без отопления.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, из-за обстрелов Ладыжинской ТЭС в городе с населением в 18 тысяч человек была объявлена чрезвычайная ситуация.

При этом он подчеркнул, что мер, которые были приняты местным горсоветом и исполнительным органом недостаточно для того, чтобы ликвидировать последствия аварии. Поэтому единственным способом согреться для местных жителей остаются электроприборы.

В городе разворачиваются дополнительные пункты обогрева, а также запущена работа чрезвычайного штаба.

В предыдущем сообщении Борзов отметил, что из-за ситуации было собрано срочное совещание, в результате которого мэр города Валерий Коломейцев сложил свои полномочия.

"Децентрализация дала большие возможности местным властям сменить советскую систему отопления города. Однако годами средства тратились на все что угодно, кроме создания современной автономной тепловой сети", — написал он.

Как сообщалось ранее, в городе Збараж в Тернопольской области сотрудница "Пункта несокрушимости" попала в скандал из-за того, что не пустила женщину с ребенком. В ситуацию пришлось вмешаться руководителю ОВА.