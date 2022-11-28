На Вінниччині ціле місто залишилося без тепла: оголошено надзвичайну ситуацію

У місті розгортають додаткові пункти обігріву

У Ладижині, що на Вінниччині, оголошено надзвичайну ситуацію через те, що через нещодавній ракетний удар росіян там було пошкоджено теплову мережу, внаслідок чого місто залишилося без опалення.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, через обстріл Ладижинської ТЕС у місті з населенням 18 тисяч осіб було оголошено надзвичайну ситуацію.

При цьому він наголосив, що заходів, яких було вжито місцевою міськрадою та виконавчим органом недостатньо для того, щоб ліквідувати наслідки аварії. Тому єдиним способом зігрітися для місцевих мешканців залишаються електроприлади.

У місті розгортаються додаткові пункти обігріву, а також запущено роботу надзвичайного штабу.

У попередньому повідомленні Борзов зазначив, що через ситуацію було зібрано термінову нараду, внаслідок якої мер міста Валерій Коломейцев склав свої повноваження.

"Децентралізація дала великі можливості місцевій владі змінити радянську систему опалення міста. Однак роками кошти витрачалися на все, що завгодно, крім створення сучасної автономної теплової мережі", — написав він.

Як повідомлялося раніше, у місті Збараж у Тернопільській області співробітниця "Пункту незламності" потрапила у скандал через те, що не пустила жінку з дитиною. У ситуацію довелося втрутитись керівнику ОВА.