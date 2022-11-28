Жінку з дитиною не пустили до Пункту незламності: довелося втрутитися голові області

Співробітниця абсурдно виправдалася за свою поведінку

В одному з Українських міст на фоні відкриття так званих "Пунктів незламності" виник черговий скандал. Це сталося у місті Збараж, де працівниця ЦНАПу не пустила жінка з дитиною, які хотіли зігрітися та зарядити телефон, до приміщення. пізніше, аргументуючи свої дії, співробітниця виправдалася, мовляв, вони зайшли не через центральний вхід, тож зорієнтуватися просто не встигла.

Як пише видання zaxid.net, інцидент набув розголосу, після чого на нього різко відреагував керівник військової адміністрації, закликавши інформувати його при умові, що подібні випадки повторяться.Також він додав, що відповідатимуть за це очільники громад, на яких покладена відповідальність за безперебійну роботу пунктів.

За словами голови Тернопільської військової адміністрації Володимира Труша, коли жінка з дитиною прийшли до Пункту незламності, їм заявили, що приміщення не працює і не пустили у середину.

"Їй кажуть: ми не працюємо, нічого не знаємо, всім до побачення. Причому, це в ЦНАПі. На задньому фоні горить світло у ЦНАПі, їй тепло, у неї чай, заряджений телефон, є інтернет. Сьогодні голова громади пояснював, розібралися. Вона "не зорієнтувалась". Будь ласка, зробіть так, щоб ваші керівники, які сидять у пунктах незламності, дуже швидко орієнтувалися", – заявив він.

Крім того, Труш звернувся до жителів Тернопільщини і закликав одразу ж повідомляти, якщо таки випадки повторюватимуться. За його словами, саме голови громад персонально відповідатимуть за таку поведінку своїх підлеглих.

Він також він дадав, що в умовах, які склалися, такі дії працівників ЦНАПу є неприпустимими.

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