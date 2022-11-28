Женщину с ребенком не пустили в Пункт несокрушимости: пришлось вмешаться главе области

Сотрудница абсурдно оправдалась за свое поведение

В одном из украинских городов на фоне открытия так называемых "Пунктов несокрушимости" возник очередной скандал. Это произошло в городе Збараж, где работница ЦНАПа не пустила женщину с ребенком, которые хотели согреться и зарядить телефон, в помещение. позже, аргументируя свои действия, сотрудница оправдалась, мол, они зашли не через центральный вход, так что сориентироваться просто не успела.

Как пишет издание zaxid.net, инцидент получил огласку, после чего на него резко отреагировал руководитель военной администрации, призвав информировать его при условии, что подобные случаи повторятся. Также он добавил, что будут отвечать за это руководители общин, на которых возложена ответственность за бесперебойную работу. пунктов.

По словам главы Тернопольской военной администрации Владимира Труша, когда женщина с ребенком пришли в Пункт несокрушимости, им заявили, что помещение не работает и не пустили внутрь.

"Ей говорят: мы не работаем, ничего не знаем, всем до свидания. Причем, это в ЦНАПе. На заднем фоне горит свет в ЦНАПе, ей тепло, у нее чай, заряженный телефон, есть интернет. Сегодня глава общины объяснял, разобрались. Она "не сориентировалась". Пожалуйста, сделайте так, чтобы ваши руководители, сидящие в пунктах несокрушимости, очень быстро ориентировались", – заявил он.

Кроме того, Труш обратился к жителям Тернопольщины и призвал сразу же сообщать, если случаи будут повторяться. По его словам, именно главы общин будут персонально отвечать за такое поведение своих подчиненных.

Он также добавил, что в сложившихся условиях такие действия работников ЦНАПа являются недопустимыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне начали усиленную подготовку к новым массированным ударам по мирным украинским городам. В частности, для этого в акваторию Черного моря был выведен ракетоноситель с 8 калибрами на борту.