"Почему Мерседес, а не Москвич": путина высмеяли из-за поездки по Крымскому мосту (видео)

Глава кремля вышел на публику

В понедельник, 5 декабря, президент россии владимир путин якобы проехался по Крымском мосту после ремонта дорожного полотна.

Соответствующее видео распространило прокремлевское издание РИА Новости. В сети обратили внимание на то, что президент рф для поездки выбрал автомобиль западного производства.

На видео путин за рулем Mercedes спрашивает у вице-премьера Марата Хуснуллина о поврежденном участке Крымского моста. Хуснуллин тут же доложил главе кремля о ремонтных работах на стратегическом объекте инфраструктуры.

Пользователи высмеяли не только тот факт, что президент рф предпочел западный автомобиль "Москвичу". В сети даже предположили, что данное видео может быть фейком, ведь глава кремля не любит появляться на публике в последнее время.

"Та у него ж кроме "Нивы" ничего нет по декларации, а она в гараже осталась", "Жаль туда HIMARS не прилетел", "На реконструкцию моста в бункере Путина потратили миллиард рублей", "А это какая из копий путина?", "На заграничном мерсе? А как же "москвич"?", "Ну какой крымский мост? Где вы его увидели? Успокойтесь. Не выезжал он из кремля", — пишут в сети.

В сети считают видео с путиным на Крымском мосту постановочным

Пресс-секретарь главы кремля Дмитрий Песков в ответ на критику объяснил, почему путин ехал на Мерседесе.

"Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. путин назвал данный инцидент "терактом" и обвинил во всем "украинские спецслужбы". Российские власти поручили восстановить мост не позднее 1 июля 2023 года, однако в Британии сомневаются, что эта транспортная артерия заработает на полную к этой дате.