У путина опять заговорили о его поездке на оккупированный Донбасс

О сроках и целях визита не сообщается

Российский диктатор владимир путин не отказался от планов посетить оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков. Он не стал вдаваться в подробности намерений путина, а также не стал называть конкретных дат.

Вместе с тем он сообщил, что эта поездка произойдет "со временем".

Кроме того спикер российского диктатора сообщил, что новой информации о проведении дополнительной мобилизации не поступало, а путин заверял, что она завершилась.

Стоит отметить, что 9 ноября песков уже заявлял, что путин намерен посетить ОРДЛО, "когда придет время". Впрочем, тогда он сообщал, что у главы кремля нет конкретных планов относительно этого визита.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден накануне сообщил, что Вашингтон будет готов вести переговоры с кремлем после того, как россияне полностью покинут территорию Украины. В ответ на это песков заявил, что Белый дом ставит "неприемлемые условия", хотя добавил, что в москве считют дипломатический путь оптимальным для завершения войны.