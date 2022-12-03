У путіна знову заговорили про його поїздку на окупований Донбас

Про терміни та цілі візиту не повідомляється

Російський диктатор владимир путін не відмовився від планів відвідати окуповані частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив прес-секретар глави кремля дмитро песков. Вінне став вдаватися у подробиці щодо намірів путіна, і навіть не став називати конкретних дат.

Водночас він повідомив, що ця поїздка відбудеться "згодом".

Крім того, спікер російського диктатора повідомив, що нової інформації про проведення додаткової мобілізації не надходило, а путін запевняв, що вона завершилася.

Варто зазначити, що 9 листопада песков вже заявляв, що путін має намір відвідати ОРДЛО, "коли прийде час". Втім, тоді він повідомляв, що глава кремля не має конкретних планів щодо цього візиту.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден напередодні повідомив, що Вашингтон буде готовий вести переговори із кремлем після того, як росіяни повністю покинуть територію України. У відповідь на це пісків заявив, що Білий дім ставить "неприйнятні умови", хоча додав, що в Москві вважають дипломатичний шлях оптимальним для завершення війни.