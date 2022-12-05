"Чому Мерседес, а не Москвич": путіна висміяли через поїздку по Кримському мосту (відео)

Глава кремля вийшов на публіку

У понеділок, 5 грудня, президент рф володимир путін нібито проїхався по Кримському мосту після ремонту дорожнього полотна.

Відповідне відео розповсюдило прокремлівське видання РИА Новости. У мережі звернули увагу на те, що президент росії для поїздки обрав автомобіль західного виробництва.

На відео путін за кермом Mercedes запитує у віцепрем’єра Марата Хуснулліна про пошкоджену ділянку Кримського мосту. Хуснуллін відразу доповів главі кремля про ремонтні роботи на стратегічному об’єкті інфраструктури.

Користувачі висміяли не тільки той факт, що президент росії віддав перевагу західному авто, а не "Москвичу". У мережі навіть припустили, що це відео може бути фейком, адже глава кремля не любить з’являтися на публіці останнім часом.

"Та ж у нього крім "Ниви" нічого немає за декларацією, а вона в гаражі залишилася", "Шкода туди HIMARS не прилетів", "На реконструкцію мосту в бункері Путіна витратили мільярд рублів", "А це яка з копій путіна?" ", "На закордонному мерсі? А як же "москвич"?", "Ну який кримський міст? Де ви його побачили? Заспокойтеся. Не виїжджав він із кремля", — пишуть у мережі.

У мережі вважають відео із путіним на Кримському мосту фейковим

Прессекретар глави кремля Дмитро Пєсков у відповідь на критику пояснив, чому путін їхав на Мерседесі.

"Просто на місці була така машина. Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав", — цитує Пєскова ТАСС.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту прогримів потужний вибух. Путін назвав цей інцидент "терактом" і звинуватив у всьому "українські спецслужби". Російська влада доручила відновити міст не пізніше 1 липня 2023 року, однак у Британії сумніваються, що ця транспортна артерія запрацює на повну в цю дату.