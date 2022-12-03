Близького до путіна російського мільярдера затримали у Британії: про кого мова

Відомий російський олігарх потрапив у неприємності

Російського мільярдера Михайла Фрідмана, який знаходиться в списках санкцій України, ЄС і США, був затриманий у Великій Британії за підозрою у відмиванні грошей.

Як інформує пресслужба Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA), 58-річного мільярдера було затримано у своєму будинку в Лондоні 1 грудня.

Агентство не називає імені затриманого, однак у ЗМІ вже з’явилася інформація, що йдеться саме про фрідмана.

Під час операції також було затримано 35-річного співробітника олігарха, який у цей час виносив з дому сумку з тисячами фунтів стерлінгів готівкою. Крім того, було затримано 39-річного колишнього бойфренда нинішньої партнерки бізнесмена, якого підозрюють у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.

Усіх трьох наразі звільнили під заставу.

Тим часом у "Альфа-Банку", який належить фрідману, повідомили, що олігарх не має жодного відношення до цієї історії та знаходиться у себе вдома. Своєю чергою російське посольство в Лондоні надіслало ноту протесту в МЗС Британії у зв’язку із затриманням громадянина рф.

Варто зазначити, що Мінфін США вважає фрідмана людиною, близькою до російського диктатора володимира путіна, через що потрапив під санкції.

Також фрідман є співвласником "Альфа-Банку України", проте після початку вторгнення росії він запропонував передати його у власність Україні безкоштовно, щоб не потрапити під санкції ЄС.