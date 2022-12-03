Близкого к путину российского миллиардера задержали в Британии: о ком речь

Известный российский олигарх угодил в неприятности

Российский миллиардер михаил фридман, который находится в санкционных списках Украины, ЕС и США, был задержан в Великобритании по подозрению в отмывании денег.

Как информирует пресс-служба Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), 58-летний миллиардер был задержан в своем доме в Лондоне 1 декабря.

Агентство не называет имени задержанного, однако в СМИ уже появилась информация, что речь идет именно о фридмане.

Во время операции также были задержаны 35-летний сотрудник олигарха, который в это время выносил из дома сумку с тысячами фунтов стерлингов наличкой. Кроме того был задержан 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, которого подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Всех троих в настоящее время освободили под залог.

Тем временем в принадлежащему фридману "Альфа-Банке" сообщили, что олигарх не имеет никакого отношения к этой истории и находится у себя дома. В свою очередь российское посольство в Лондоне направило ноту протеста в МИД Британии в связи с задержанием гражданина рф.

Стоит отметить, что Минфин США считает фридмана человеком, близким к российскому диктатору владимиру путину, из-за чего попал под санкции.

Также фридман является совладельцем "Альфа-Банка Украина", однако после начала вторжения россии он предложил передать его в собственность Украине бесплатно, чтобы не попасть под санкции ЕС.