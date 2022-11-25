"Величие настало": российского министра подняли на смех за слова о суверенитете

Страна-агрессор все сильнее скатывается в общую изоляцию, но пытается "держать лицо"

Российские политики продолжают придерживаться кремлевской политики насчет ухода иностранных предприятий из рынка, выискивая в этом плюсы. Так, руководитель минцифры рф Максут Шадаев считает, что рф получила "цифровой суверенитет", ведь большинство IT-предприятий из других стран покинули их рынок. Подобная риторика чиновника весьма удивительна на фоне того, что Запад лишь усиливает давление на рф и пытается максимально изолировать ее от внешнего мира.

Заявление российского чиновника цитируют росСМИ, однако на него уже обратили внимание и другие пользователи сети. Позиция Шадаева многим кажется смешной, ведь он пытается выдавать желаемое за действительное.

"Суверенитет цифровой — мы его уже достигли, ведь иностранные компании ушли с рынка, — говорит российский министр. — Мы теперь предоставлены сами себе".

Данные слова были высказаны Максутом Шадаевым с улыбкой, словно он действительно верит, что в сложившейся ситуации можно найти позитивные последствия.

Разумеется, большинство пользователей сети тут же начали шутить над "российским величием", которое рождается исключительно из мировой изоляции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на россиян влияет изоляция в плане отсутствия альтернативных СМИ и усиления прокремлевской пропаганды.

Помимо этого мы писали, какие знаменитые западные компании продолжают работать в россии, тем самым спонсируя войну в Украине.