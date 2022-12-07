Война — день 287: в Украине продолжаются аварийные отключения электроэнергии, тяжелые бои на Донбассе

Оперативно о главном 7 декабря

Украина встречает очередной, 287-й день под обстрелами со стороны российской армии. В Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, частота и продолжительность которых стала дольше из-за последней ракетной атаки россиян по инфраструктуре. На фронтах продолжаются ожесточенные бои. Как и раньше, "горячее" всего в Донецкой области, где оккупанты сосредоточили свои основные силы и пытаются прорвать украинскую оборону.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Госдепе США напомнили, что не поставляли Украине оружия, способного бить по территории россии.

"Поставляемое оружие считается сугубо оборонным", — отметили в ведомстве

00:00 Доступная мощность в Киеве во вторник, 6 декабря, была на уровне 62-67% от типичного потребления, в столице продолжают действовать экстренные отключения, сообщил глава поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

"Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам", — написал он на своей странице в "Фейсбук".

Информация за 4 декабря доступна в сводке: Война — день 284: россияне давят под Бахмутом, но получают "по зубам" на Луганщине

О происходившем 5 декабря читайте в материале: Война — день 285: россия устроила новый массированный обстрел, а ВСУ давят на Луганщине

С данными за 6 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 286: Украина оправляется после массированного ракетного удара, а россияне штурмуют Бахмут