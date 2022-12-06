Война — день 286: Украина оправляется после массированного ракетного удара, а россияне штурмуют Бахмут

Оперативно о главном 6 декабря

Украина встречает очередной день под обстрелами со стороны российской армии. ВСУ не собираются снижать темпы наступательных действий даже несмотря на морозы, чтобы не дать россиянам оправиться после серии поражений. При этом оккупанты хорошо понимают, что в случае наступления украинских военных на Мелитополь, их группировка в Энергодаре будет окружена, поэтому на юге они пытаются усилить линии обороны. Вместе с тем россияне, как и прежде, ожесточенно пытаются захватить Бахмут, чтобы поднять боевой дух своим солдатам. Украина же оправляется после очередного массового ракетного удара, который страна-агрессор нанесла накануне, чтобы оставить мирных жителей зимой без тепла и света.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украине понадобится 1-2 дня, чтобы возобновить производство электричества после обстрелов 5 декабря, заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Информация за 3 декабря доступна в сводке: Война — день 283: оккупанты штурмуют Бахмут, но ждут наступления ВСУ

О происходившем 4 декабря читайте в материале: Война — день 284: россияне давят под Бахмутом, но получают "по зубам" на Луганщине

С данными за 5 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 285: россия устроила новый массированный обстрел, а ВСУ давят на Луганщине