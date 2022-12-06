Осужденный брат одиозного Царева попросился на обмен в россию (видео)

СБУ опубликовала видеообращение брата Царева

Задержанный Службой безопасности Украины брат бывшего нардепа-изменника Олега Царёва, который ждал оккупации Днепропетровской области, теперь просит включить его в списки на обмен в рф.

Родственник Царева выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Его задержали в Днепре в мае 2022 года. Учитывая сотрудничество со следствием, суд вынес ему наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что теперь осужденный просит включить его в списки обмена на украинских пленных. СБУ опубликовала видео, на котором он обращается к своему брату Олегу Цареву и просит помочь обменять его на украинских военнослужащих.

Для справки: Олег Царёв — предатель, народный депутат Украины IV-VII созыва от фракции "Партии регионов". В рф его планировали назначить главой марионеточного правительства в Киеве в случае захвата. В марте Царева заметили на территории Украины вместе с оккупантами. А в мае года Шевченковский суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы, признав виновным в публичных призывах к сепаратизму, призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.

В СБУ напомнили, что ранее осужденный выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Кроме того, он занимался подготовкой серии взрывов на стратегически важных объектах критической и транспортной инфраструктур. За это оккупанты обещали ему "кресло" главы Днепропетровской ОГА в случае захвата региона.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе были задержаны бизнесмен Борис Кауфман и экс-нардеп Александр Грановский (Борухович).