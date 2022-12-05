Вместе с бизнесменом Кауфманом в Одессе задержан экс-нардеп

Кауфман и его бизнес-партнер Грановский были задержаны сотрудниками НАБУ и САП

5 декабря 2022 года НАБУ и САП задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации (ПО) и совершении коррупционных преступлений в Одессе.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, передает, что речь идет о бизнесмене Борисе Кауфмане и экс-нардепе Александре Грановском (Боруховиче). Как сообщается, на официальной странице НАБУ в социальной сети Facebook, правоохранителям удалось установить, что осенью 2021 года после разоблачения преступной организации , специализирующейся на коррупционных схемах незаконного отчуждения имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая.

"Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом", — сообщают в НАБУ.

Сообщается, что организаторы ПО (По данным УП — Грановский и Кауфман — Ред.) наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

В материале УП отмечается, что Кауфман и Грановский являются давними бизнес-партнерами. В частности, они управляют несколькими гостиницами через компанию Vertex Hotel Group.

Напомним, ранее мы писали о том, что в августе 2022 года бизнесмен Борис Кауфман был задержан при выезде из страны.

Также мы сообщали о том, что НАБУ разыскивает известного нардепа "Батькивщины" Михаила Волынца.