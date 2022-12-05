Разом із бізнесменом Кауфманом в Одесі затримано екс-нардепа

Кауфмана та його бізнес-партнера Грановського було затримано співробітниками НАБУ та САП

5 грудня 2022 року НАБУ та САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації (ЗО) та скоєнні корупційних злочинів в Одесі.

Видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, передає, що йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та екс-нардепа Олександра Грановського (Боруховича). На офіційній сторінці НАБУ в соціальній мережі Facebook правоохоронцям вдалося встановити, що восени 2021 року після викриття злочинної організації, що спеціалізується на корупційних схемах незаконного відчуження майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова.

"Це ЗО взяло під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія із забудовниками, закупівлі на кошти місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом", — повідомляють у НАБУ.

Повідомляється, що організатори ЗО (За даними УП – Грановський та Кауфман – Ред.) налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, отримані НАБУ та САП під час розслідування.

У матеріалі УП зазначається, що Кауфман та Грановський є давніми бізнес-партнерами. Зокрема вони управляють кількома готелями через компанію Vertex Hotel Group.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у серпні 2022 року бізнесмена Бориса Кауфмана затримали при виїзді з країни.

Також ми повідомляли про те, що НАБУ розшукує відомого нардепа "Батьківщини" Михайла Волинця.