НАБУ розшукує відомого нардепа від "Батьківщини": що він накоїв

Нардепа підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук народного депутата України від ВО Батьківщина Михайла Волинця у зв’язку з підозрою у скоєнні кримінального правопорушення.

17 листопада народному обранцю IX скликання було повідомлено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн. Про це повідомляється на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.

Як стало відомо, правоохоронцям вдалося встановити, що нардеп не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автомобіль особи, з якою вона мала спільний побут, взаємні обов’язки та факт спільного проживання. Крім того, підозрюваний не задекларував фактичного користування транспортним засобом 2019 року випуску, власником якого є син фігуранта справи.

Правоохоронці зазначили, що розслідування було розпочато за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми".

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