Нардепи отримали від держави 2,7 млн грн на житло: найбільше у депутатів від ОПЗЖ та "Слуги народу"

Загальна сума видатків на компенсації депутатам за оренду житла становила 2 728 850 гривень.

У жовтні народним депутатам виплатили компенсацію за оренду житла. Загалом із державного бюджету на це було витрачено понад 2,7 млн гривень. Правом отримати компенсацію користувалися 114 депутатів.

Список народних депутатів, які отримали компенсацію на оренду житла, було опубліковано на сайті Верховної Ради України. Більшість депутатів отримали виплати за період з вересня по жовтень 2022 року. Декому компенсували проживання в орендованому житлі також і за попередні місяці.

Найбільшу виплату отримав депутат групи "Платформа за життя та мир" Володимир Кальцев. Сума компенсації за період з 1 квітня до 30 вересня становила 118,5 тисяч гривень. Другою виявилася депутат "Слуги народу" Олена Вінтоняк. Вона отримала 99 тисяч гривень за період із 1 травня по 30 вересня. На третьому місці за сумою отриманої компенсації опинився депутат групи "Довіра" Олександр Сухов. Йому виплатили за період із 1 липня по 31 серпня 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше голова бюджетного Комітету Верховної Ради Юрій Аристов повідомив "Телеграфу" про те, що через війну Україні довелося вдатися до скорочення витрат на утримання державного департаменту.