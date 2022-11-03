Дороги, телемарафон і фінансування партій: що з'явилось в бюджеті-2023 і чому до нього є питання

В державному бюджеті на 2023 рік прогнозний ріст ВВП знижено, але поліпшено показники інфляції та виросли витрати

Верховна Рада 3 листопада прийняла фінальну версію держбюджету на 2023 рік. Порівняно з проєктом, який надійшов до парламенту у вересні, фінальна версія кошторису країни передбачає ще більший його дефіцит при погіршені прогнозу росту економіки. При цьому деякі зміни між першим і другим читанням викликають питання.

Основні показники

Від першого читання погіршився прогноз росту валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2023 році з 4,6% до 3,2%. Це пов'язано із руйнацією української енергосистеми російськими ракетами, яка в повній мірі почалась 10 жовтня.

При цьому, показники фінансової стабільності поліпшились. Прогнозна інфляція вказана на рівні 28% замість 30%. Прогнозний курс долара – 44,8 грн/дол. На початковому етапі розглядались показники і в 50 грн/дол і в 42 грн/дол.

Соціальні стандарти не були змінені. Вони залишаться замороженими на весь 2023 рік: мінімальна зарплата – 6700 грн, прожитковий мінімум – 2589 грн.

Натомість видатки на майже 67 млрд грн, а доходи – на 50 млрд грн. Основним джерелом додаткових доходів є прогнозне збільшення прибутку Нацбанку, який він кожного року перераховує в бюджет. А також очікування надходжень від податків: ПДВ, податку з фізосіб та акцизу на пальне.

Загалом видатки держбюджету в 2023 році складуть 2,6 трлн грн. Дефіцит бюджету збільшився з 20% до 20,6% ВВП і складе 1,3 трлн грн.

Які видатки збільшились

Найбільше зростання видатків стосується Пенсійного фонду. Від першого читання на нього додатково розписано 39 млрд грн. Відтак на пенсії та соціальні виплати уряд заклав 874 млрд грн.

Інші рядки зростання видатків викликали питання у депутатів від опозиції. Так, збільшено фінансування національного телемарафону з 0,5 до 2 млрд грн. Багато хто вважає в цьому недемократичне посилення "піару" влади. Хоча голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв’ю "Телеграфу" назвала таке фінансування "доцільним". Також спірне збільшення на півмільярда фінансування політичних партій в умовах війни.

На 7 млрд — до 64 млрд грн — збільшено обсяг Дорожнього фонду. Нагадаємо, для його поповнення з жовтня було повернуто акцизи на пальне в розмірі 100 євро з тисячі літрів бензину та дизпалива і 52 євро з автогазу.

На 1 млрд грн збільшено фінансування Державної судової адміністрації. Важливо, що видатки на оборону від першого читання не змінились.

Загалом, бюджет на 2023 рік відрізняється найбільшими витратами на оборону за всю історію існування країни. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповідав голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов.