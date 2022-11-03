Рада ухвалила бюджет-2023: витрати на телемарафон збільшено, є й інші сюрпризи

Багато моментів у держбюджеті є доволі суперечливими

Верховна Рада України після затвердження Кабміном держбюджету на наступний рік ухвалила його у другому читанні. "За" проголосувало 295 депутатів, утрималися 35, "проти" – 0.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко і пояснив головні моменти, деякі з яких є доволі проблематичними. Зокрема, він згадав про фінансування Національного телемарафону, Збройних сил України та ремонт доріг.

"1. Збільшені видатки на "Марафон". Не дивлячись на те, що Рада в першому читанні не підтримала це. Неочікувано саме 1,6 млрд грн було включено до фінансування Мінкульту. Нагадаю, що саме цю суму хотіли витратити на "Марафон". Тобто по суті ця "прихована" сума у бюджеті Мінкульту піде на нього.

2. Видатки на оборону не збільшилися, але збільшили фінансування будівництва доріг.

3. Значно розширилися вимоги до Нацбанку щодо фінансування економіки".

"Потрібно не розподіляти кошти на марафони та дороги, потрібно збільшувати видатки ЗСУ, бо саме від них залежить наше майбутнє", — підсумував нардеп.

За словами народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, у підсумковий документ закладено дефіцит бюджету у розмірі 38 млрд. доларів (близько 1,4 трлн грн).

"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що голова "Слуги народу" Олена Шуляк розповіла про проект держбюджету України на 2023 рік, фінансування будівництва доріг, необхідність телемарафону та про депутатів з ОПЗЖ.