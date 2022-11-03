Рада приняла бюджет-2023: расходы на телемарафон увеличены, есть и другие сюрпризы

Многие моменты в госбюджете достаточно противоречивы

Верховная Рада Украины после утверждения Кабмином госбюджета на следующий год приняла его во втором чтении. "За" проголосовало 295 депутатов, воздержались 35, "против" – 0.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко и объяснил главные моменты, некоторые из которых достаточно проблематичны. В частности, он упомянул о финансировании Национального телемарафона, Вооруженных сил Украины и о ремонте дорог.

"1. Увеличены расходы на "Марафон". Несмотря на то, что Рада в первом чтении не поддержала это. Неожиданно именно 1,6 млрд грн было включено в финансирование Минкульта. Напомню, что именно эту сумму хотели потратить на "Марафон". То есть, по сути, эта "скрытая" сумма в бюджете Минкульта пойдет на него.

2. Расходы на оборону не увеличились, но увеличили финансирование строительства дорог.

3. Значительно расширились требования к Нацбанку по финансированию экономики.

"Нужно не распределять средства на марафоны и дороги, нужно увеличивать расходы ВСУ, потому что именно от них зависит наше будущее", — подытожил нардеп.

По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, в итоговый документ заложен дефицит бюджета в размере 38 млрд долларов (около 1,4 трлн грн).

"Это рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что глава "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала о проекте госбюджета Украины на 2023 год, финансировании строительства дорог, необходимости телемарафона и о депутатах из ОПЗЖ.