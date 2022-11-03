Дороги, телемарафон и финансирование партий: что появилось в бюджете-2023 и почему к нему есть вопросы

В государственном бюджете на 2023 год прогнозный рост ВВП снижен, но улучшены показатели инфляции и выросли расходы

3 ноября Верховная Рада приняла финальную версию госбюджета на 2023 год. По сравнению с проектом, поступившим в парламент в сентябре, финальная версия сметы страны предусматривает еще больший ее дефицит при ухудшении прогноза роста экономики. При этом некоторые изменения между первым и вторым чтением вызывают вопросы.

Основные показатели

После первого чтения ухудшился прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году с 4,6 до 3,2%. Это связано с разрушением украинской энергосистемы российскими ракетами, которая в полной мере началась 10 октября.

При этом показатели финансовой стабильности улучшились. Прогнозная инфляция указана на уровне 28% вместо 30%. Прогнозный курс доллара – 44,8 грн/дол. На начальном этапе рассматривались показатели и в 50 грн/дол и в 42 грн/дол.

Социальные стандарты не изменились. Они останутся замороженными на весь 2023 год: минимальная зарплата – 6700 грн, прожиточный минимум – 2589 грн.

Зато расходы выросли почти на 67 млрд грн, а доходы – на 50 млрд грн. Основным источником дополнительных доходов является прогнозное увеличение прибыли Нацбанка, которую он каждый год перечисляет в бюджет. А также ожидания поступлений от налогов: НДС, налога с физлиц и акциза на горючее.

Всего расходы госбюджета в 2023 году составят 2,6 трлн грн. Дефицит бюджета увеличился с 20% до 20,6% от ВВП и составит 1,3 трлн грн.

Какие расходы увеличились

Наибольший рост расходов касается Пенсионного фонда. После первого чтения на него дополнительно расписано 39 млрд. грн. Следовательно, на пенсии и социальные выплаты правительство заложило 874 млрд грн.

Другие строчки роста расходов вызвали вопрос у депутатов от оппозиции. Так, увеличено финансирование национального телемарафона с 0,5 до 2 млрд. грн. Многие считают в этом недемократическое усиление "пиара" власти. Хотя глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Телеграфу" назвала такое финансирование "целесообразным". Также спорным является увеличение на полмиллиарда финансирования политических партий в условиях войны.

На 7 млрд – до 64 млрд грн – увеличен объем Дорожного фонда. Напомним, для его пополнения с октября были возвращены акцизы на топливо в размере 100 евро с тысячи литров бензина и дизтоплива и 52 евро с того же объема автогаза.

На 1 млрд грн увеличено финансирование Государственной судебной администрации. Важно, что расходы на оборону после первого чтения не изменились.

В целом бюджет на 2023 год отличается наибольшими расходами на оборону за всю историю существования страны. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказывал глава бюджетного комитета Совета Юрий Аристов.