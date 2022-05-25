Народним депутатам скоротили виплати після початку вторгнення рф: скільки платять тепер

Війна в країні позначилася на заробітках нардепів

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні скоротили суми відшкодування видатків, пов'язаних із виконанням депутатів свої прямих повноважень. Якщо у довоєнний час український депутат отримував у середньому близько 45 400 гривень на місяць, то зараз цю суму зменшили приблизно на 24-27 тисяч.

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Про це повідомили у пресцентрі ВРУ, відповідаючи на запит "Українських новин".

Також зазначається, що зарплата голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, яку він отримав за три місяці роботи, склала 135 тисяч гривень. При цьому, його перший заступник Олександр Корнієнко з 24 лютого отримав 94 тисячі гривень.

Зарплата членів Верховної Ради України

Зазвичай кожен із депутатів Верхвоної Ради отримує по 45 тисяч гривень як відшкодування витрат, що пов`язані з виконанням їх службових обов`язків, проте з лютого 2022 року додаткові виплати народних обранців урізали.

Також повідомляється, що кожен нардеп за лютий та березень отримав виплати в сумі 24 810 гривень, а у квітні вона зменшилася до 27 291 гривень.

Виплати, пов`язані з депутатською діяльністю

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри економічну кризу, яку зараз переживає Україна, перейматися за ймовірну невиплату зарплат українцям не варто, адже Світовий Банк пообіцяв виділити гроші на оплату праці.