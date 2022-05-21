Чи включати друкарський верстат — експерт дав поради, як Україні подолати економічну кризу

Додаткова грошова емісія підніме ціни та девальвує гривню, але може врятувати економіку

Агресія росії проти України завдала величезних матеріальних збитків нашій країні, за підрахунками НБУ кожне п’яте підприємство економіки не працює, а майже 5 мільйонів українців втратили роботу.

На думку економічного експерта Олексія Куща, якщо держава не вживе термінових заходів, то вже до кінця року падіння ВВП в Україні може становити близько 30%. Щоб цього уникнути, держава має піти на інший крок – збільшити грошову емісію, надрукувати багато гривень.

"У нас все одно буде інфляція та зростання цін за рік у 15-20%, але якщо ми грубо кажучи надрукуємо гроші, ми зможемо видати їх пенсіонерам, безробітним, організувати якісь трудові роботи. Усі ці гроші люди почнуть витрачати, ми створимо внутрішній споживчий ринок, на який підприємства зможуть продавати свої товари, виплачувати зарплату робітникам і платити податки до бюджету. кріїни", — говорить про переваги "друкарського верстата" Олексій Кущ.

Загалом за словами нашого співрозмовника, якщо держава піде цим шляхом втрати від війни обмежаться 10-15% ВВП.

Які ще рецепти швидкого виходу із викликаної війною кризи пропонують експерти, читайте у матеріалі "Телеграфа".