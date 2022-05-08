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Зарплати будуть: Світовий Банк виділяє гроші на оплату праці українців

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Уряд матиме кошти для оплати праці бюджетників
Уряд матиме кошти для оплати праці бюджетників

Україна отримає 1,5 млрд доларів Світового Банку

Україна отримає гроші на невоєнні витрати не лише від Міжнародного валютного фонду, а й від Світового Банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.

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У інформації наголошується, що ще у квітні Світовий Банк зробив пропозицію уряду України для старту підготовки нового інвестиційного проєкту щодо невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

"У рамках цього Проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд дол. США", — йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що ці кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях.

7 травня уряд України прийняв рішення сформувати делегацію для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладання Угоди про фінансування Проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні". Делегацію очолить міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомлялося, у додатку "Дія" є можливість повідомити про збитки, завдані майну через бойові дії в країні.

Теги:
#Україна #Всесвітній банк #Зарплата #Бюджетники
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