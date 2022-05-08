Зарплати будуть: Світовий Банк виділяє гроші на оплату праці українців

Україна отримає 1,5 млрд доларів Світового Банку

Україна отримає гроші на невоєнні витрати не лише від Міжнародного валютного фонду, а й від Світового Банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.

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У інформації наголошується, що ще у квітні Світовий Банк зробив пропозицію уряду України для старту підготовки нового інвестиційного проєкту щодо невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

"У рамках цього Проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд дол. США", — йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що ці кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях.

7 травня уряд України прийняв рішення сформувати делегацію для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладання Угоди про фінансування Проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні". Делегацію очолить міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомлялося, у додатку "Дія" є можливість повідомити про збитки, завдані майну через бойові дії в країні.