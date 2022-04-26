Шмигаль "вибив" у США гроші для України: величезна сума щомісяця

Цивілізований світ підтримує Україну.

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Україна отримуватиме від МФВ по $5 млрд щомісяця.

Про це в ефірі єдиного інформаційного телемарафону повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який їздив на переговори до США.

За словами прем’єра, із цією метою фонд відкриє спеціальний рахунок. Гроші підуть для задоволення платіжного балансу, бюджетних потреб та стабілізації економіки.

"Ми озвучуємо цифру, підтверджену Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, – 5 мільярдів доларів щомісяця. Це ті кошти, яких потребує бюджет України для того, щоб виконати всі соціальні та гуманітарні зобов’язання перед жителями нашої держави, які страждають від війни. Ми домовилися про те, що Міжнародний валютний фонд, як і багато інших організацій та донорів, підтримуватиме Україну фінансово. Ми сьогодні зіткнулися з безпрецедентними викликами, і світ це розуміє", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у МВФ вважають, що росії загрожує глибока економічна рецесія, а також дефолт по зовнішньому боргу. Також у Фонді розповіли, по яких державах вдарить війна в Україні.