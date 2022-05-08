Зарплаты будут: Всемирный Банк выделяет деньги на оплату труда украинцев

Украина получит 1,5 млрд долларов Всемирного Банка

Украина получит деньги на невоенные расходы не только от Международного валютного фонда, но также и от Всемирного Банка.

Об этом сообщает 7 мая пресс-служба Минфина Украины.

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

В информации отмечается, что еще в апреле Всемирный банк сделал предложение правительству Украины для старта подготовки нового инвестиционного проекта по неотложной поддержке предоставления государственных услуг в Украине.

"В рамках этого Проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд дол. США", — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что эти денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.

7 мая правительство Украины приняло решение сформировать делегацию для участия в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития по заключению Соглашения о финансировании Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Делегацию возглавит министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как сообщалось, в приложении "Дия" есть возможность сообщить об ущербе, нанесенном имуществу из-за боевых действий в стране.