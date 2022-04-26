Укр

Шмыгаль "выбил" в США деньги для Украины: огромная сумма каждый месяц

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Денис Шмыгаль Новость обновлена 26 апреля 2022, 18:32
Денис Шмыгаль

Цивилизованный мир поддерживает Украину.

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Украина будет получать от МФВ по $5 млрд в месяц.

Об этом в эфире единого информационного телемарафона сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который ездил на переговоры в США.

По словам премьера, с этой целью фонд откроет специальный счет. Деньги пойдут для удовлетворения платежного баланса, бюджетных нужд и стабилизации экономики.

"Мы озвучиваем цифру, подтвержденную Международным валютным фондом и Всемирным банком, – 5 миллиардов долларов ежемесячно. Это те средства, в которых нуждается бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, страдающими от войны. Мы договорились о том, что Международный валютный фонд, как и многие другие организации и доноры, будет поддерживать Украину финансово. Мы сегодня столкнулись с беспрецедентными вызовами, и мир это понимает", — заявил Шмыгаль.

Напомним, в МВФ считают, что россии грозит глубокая экономическая рецессия, а также дефолт по внешнему долгу. Также в Фонде рассказали, по каким государствам ударит война в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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