Страдает не только Украина и рф: в МВФ назвали, по каким еще странам ударит война
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Фонд предупреждает о "серьезном воздействии" войны на мировую экономику.
В Международном валютном фонде очень серьезно следят за войной в Украине, которую развязала россия. Организация, которая ранее заявила, что предоставит помощь странам, которые понесут убытки из-за санкций для рф, понимает, что жесткие экономические ограничения против россии и в принципе война серьезно воздействуют на мировую экономику.
Об этом заявили в МВФ в субботу, 5 марта, сообщает bbc.
"Хотя ситуация остается крайне нестабильной, а перспективы подвержены чрезвычайной неопределенности, экономические последствия уже очень серьезны. Если конфликт обострится, экономический ущерб будет еще более разрушительным" — говорится в заявлении фонда.
В организации отмечаю, что цены на энергоносители и сырьевые товары растут, а это усиливает существующую инфляцию, а санкции, введенные в настоящее время против россии будут иметь далеко идущие последствия.
Также в МВФ считают, что особенно сильно от войны пострадают те страны, которые имеют тесные экономические связи с Украиной и россией из-за нехватки и перебоев с поставками в дополнении к нагрузке, вызванной притоком беженцев.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какими именно последствиями может обернуться для Москвы решение атаковать Украину. Подробно о перечне вероятных ограничений, подготовленных для России, рассказывала украинский посол в США Оксана Маркарова.
Также "Телеграф" сообщал, что Евросоюз работает над отключением большинства российских банков от международной платежности системы SWIFT.
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