Страдает не только Украина и рф: в МВФ назвали, по каким еще странам ударит война

Фонд предупреждает о "серьезном воздействии" войны на мировую экономику.

В Международном валютном фонде очень серьезно следят за войной в Украине, которую развязала россия. Организация, которая ранее заявила, что предоставит помощь странам, которые понесут убытки из-за санкций для рф, понимает, что жесткие экономические ограничения против россии и в принципе война серьезно воздействуют на мировую экономику.

Об этом заявили в МВФ в субботу, 5 марта, сообщает bbc.

"Хотя ситуация остается крайне нестабильной, а перспективы подвержены чрезвычайной неопределенности, экономические последствия уже очень серьезны. Если конфликт обострится, экономический ущерб будет еще более разрушительным" — говорится в заявлении фонда.

В организации отмечаю, что цены на энергоносители и сырьевые товары растут, а это усиливает существующую инфляцию, а санкции, введенные в настоящее время против россии будут иметь далеко идущие последствия.

Также в МВФ считают, что особенно сильно от войны пострадают те страны, которые имеют тесные экономические связи с Украиной и россией из-за нехватки и перебоев с поставками в дополнении к нагрузке, вызванной притоком беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какими именно последствиями может обернуться для Москвы решение атаковать Украину. Подробно о перечне вероятных ограничений, подготовленных для России, рассказывала украинский посол в США Оксана Маркарова.

Также "Телеграф" сообщал, что Евросоюз работает над отключением большинства российских банков от международной платежности системы SWIFT.