Укр

В МВФ пророчат глубокое падение россии: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В МВФ пророчат глубокое падение россии: подробности Новость обновлена 11 марта 2022, 04:05

В МВФ больше не считают маловероятным дефолт в россии

В МВФ считают, что россии грозит глубокая экономическая рецессия, а также дефолт по внешнему долгу из-за развязанной кровавым диктатором владимиром путиным войны в Украине.

Об этом сообщила глава Фонда Кристалина Георгиева, передает Укринформ.

"Российская экономика сокращается, а рецессия в россии будет глубокой – это уже понятно", — сказала она.

Кроме того, она отметила, что в МВФ более не считают дефолт в россии маловероятным и подчеркнула, что чем дольше путин будет тянуть с завершением войны, тем хуже будут последствия санкционного давления и тем сильнее обрушится экономика его страны.

Георгиева подчеркивает, что все операции между МВФ и россией в настоящее время остановлены, а их главный офис в стране уже закрыт

Как сообщалось ранее, аналитики Morgan Stanley & Co 8 марта озвучили прогноз, согласно которому россия может объявить дефолт уже до 15 апреля.

А согласно обзору Weekly Economic Monitor санкционное давление и выход множества западных компаний будут постепенно приводить к обнищанию населения в течение всего марта.

Теги:
#Украина #МВФ #Россия
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